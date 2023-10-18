Адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны создать электронный кабинет в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

Регистрация электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе для участия в судебных процессах стала обязательной. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

"18 октября 2023 года будет введен в действие Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами" от 29 июня 2023 года № 3200-IX", - говорится в сообщении.

В частности, этот закон предусматривает обязательное наличие электронного кабинета в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе с 18 октября 2023 года для:

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адвокатов;

нотариусов;

государственных и частных исполнителей;

арбитражных управляющих;

судебных экспертов;

органов государственной власти и других государственных органов;

органов местного самоуправления;

других юридических лиц.

Кроме того, Высший совет правосудия решением от 12 октября 2023 года № 977/0/15-23 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы" привел в соответствие нормы указанного положения с требованиями закона.

"Закон предусматривает, что в случае обращения в суд лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнило свою обязанность, документы такого лица будут оставаться судом без движения, или возвращаться, в зависимости от вида процессуального документа", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке.

"Официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины № 3200 - IX, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующих после введения в действие этого закона", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, через 7 месяцев со дня опубликования закона № 3200-IX такая обязанность будет внедрена в гражданском и административном судопроизводстве и для юридических лиц частной формы собственности.

Зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС можно по ссылке: https://id.court.gov.ua.

Реформа судопроизводства в Украине

Верховная Рада Украины 29 июня приняла законы О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами. Этот закон вводится в действие с 18 октября.

В Украине презентовали пилот проекта "е-архив". Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах, говорится в сообщении министерства цифровой трансформации Украины.

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