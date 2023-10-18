Регистрация электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе для участия в судебных процессах стала обязательной. Об этом сообщает Высший совет правосудия.
"18 октября 2023 года будет введен в действие Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами" от 29 июня 2023 года № 3200-IX", - говорится в сообщении.
В частности, этот закон предусматривает обязательное наличие электронного кабинета в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе с 18 октября 2023 года для:
- адвокатов;
- нотариусов;
- государственных и частных исполнителей;
- арбитражных управляющих;
- судебных экспертов;
- органов государственной власти и других государственных органов;
- органов местного самоуправления;
- других юридических лиц.
Кроме того, Высший совет правосудия решением от 12 октября 2023 года № 977/0/15-23 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы" привел в соответствие нормы указанного положения с требованиями закона.
"Закон предусматривает, что в случае обращения в суд лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не выполнило свою обязанность, документы такого лица будут оставаться судом без движения, или возвращаться, в зависимости от вида процессуального документа", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что другие лица регистрируют свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами, в добровольном порядке.
"Официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины № 3200 - IX, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующих после введения в действие этого закона", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, через 7 месяцев со дня опубликования закона № 3200-IX такая обязанность будет внедрена в гражданском и административном судопроизводстве и для юридических лиц частной формы собственности.
Зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС можно по ссылке: https://id.court.gov.ua.
Реформа судопроизводства в Украине
Верховная Рада Украины 29 июня приняла законы О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модуле), обеспечивающей обмен документами. Этот закон вводится в действие с 18 октября.
В Украине презентовали пилот проекта "е-архив". Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах, говорится в сообщении министерства цифровой трансформации Украины.