Министр обороны обещает учесть пожелания бойцов.

В меню украинских солдат могут появиться вегетарианские, постные, кошерные и халяльные блюда. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, во время одного из недавних посещений боевых позиций он поинтересовался у солдат, что они думают об армейском меню. Как выяснилось, претензии у бойцов действительно есть.

"Мне было интересно услышать претензии к питанию. Знаете, какая была претензия? Одна: "Господин министр, у нас есть вегетарианцы – нам нужно веганское меню". Это единственная претензия, которую я вчера услышал в боевых подразделениях. Задача услышана" , – заявил Резников.

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Министр отметил, что вместе с вегетарианским меню было бы разумно также добавить возможность специального религиозного меню: постных, кошерных и халяльных блюд.

Резников отдельно подчеркнул, что в остальном у бойцов не было претензий по питанию – ни по количеству еды, ни по ее качеству, ни по своевременности доставки питания на боевые позиции.

Реформа армейского меню

О необходимости предусмотреть вегетарианские и веганские блюда в армейском меню президента Зеленского предупреждали еще осенью прошлого года. В сентябре на сайте ОП появилась петиция граждан, авторы и подписанты которой обратили внимание на эту проблему. Тогда Зеленский пообещал поручить этот вопрос Кабмину.

Позднее, уже в январе этого года, Алексей Резников сообщал, что украинская армия перейдет на унифицированную систему армейского меню, которая существует в странах НАТО. И уже тогда он говорил о необходимости учесть потребности солдат, связанные с мировоззрением – вегетарианское и религиозное меню.

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