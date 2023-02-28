Был уменьшен срок действия соглашений и внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции.

Министерство обороны Украины сообщило о внесении изменений в ряд договоров по организации питания военнослужащих.

Как говорится в опубликованном на сайте министерства заявлении пресс-службы МОУ, для соблюдения прозрачности закупок и доступа к информации и публикации отчетов по закупкам услуг по организации питания Вооруженных сил Украины, которые зарегистрированы в Государственном казначействе и по которым осуществляются поставки в 2023 году, пресс-служба Минобороны информирует об определенных изменениях.

"20 февраля были внесены изменения в восемь договоров, в соответствии с которыми уменьшен срок действий соглашений и соответственно внесены изменения в стоимость услуги по организации питания и цены в каталоге продукции", - говорится в сообщении.

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Так, стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн.

"Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков необходимости учитывать инфляцию и другие риски", - отметили в министерстве.

Отмечается, что цены на продукты, которые закупает поставщик, учитывают логистику.

"То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает в себя: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовых, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание, возмещение коммунальных расходов и другие мероприятия, согласно заявкам командиров воинских частей в определенных в заявках местах", - пояснили в МОУ.

Отмечается, что в стоимость заложены все эти расходы, которые непосредственно ложатся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и тому подобное.

В министерстве также отметили, что изменение сроков действия соглашений и изменение ценовых показателей были осуществлены после детальных консультаций с комитетами Верховной Рады Украины и соответствующими центральными органами исполнительной власти - как шаг для обеспечения бесперебойного процесса питания ВСУ.

"Информируем, что эти закупки осуществлялись в соответствии с постановлением КМУ 1026 от 26 декабря 2016 года и в порядке, утвержденном приказами МОУ №140 от 29.04.2020 и №490 от 24.12.2020", - говорится в сообщении.

Также в соответствии с поручением премьер-министра Украины была создана межведомственная рабочая группа под председательством первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко по вопросам изучения новых подходов к закупке Министерством обороны продуктов питания с использованием электронной системы закупок, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 31.01.2023 №93.

"В рамках работы этой рабочей группы прорабатываются вопросы обновления системы закупки услуг, которая имеет целью сбалансирование соблюдения секретности и публичный контроль за закупками для армии. Соответствующая информация будет публиковаться без сведений относительно номеров воинских частей, их местоположения и количества личного состава", - отмечается в сообщении.

В МОУ добавили, что убеждены, что предложения рабочей группы значительно улучшат систему питания.

Ситуация с питанием военных

В январе 2023 года Минобороны оказалось в центре скандала после того, как в СМИ появился материал о то, что ведомство закупает продовольствие для военных по завышенным ценам. В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о том, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала. Также был уволен директор Департамента закупок Богдан Хмельницкий. Топ-чиновники Минобороны получили подозрения из-за закупок для ВСУ.

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