Автор этой петиции отмечает, что для реализации указанных изменений в питании военных "нет значительных препятствий".

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому о введении вегетарианских и веганских сухих пайков для военных ВСУ набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Петицию создал военный ВСУ Петр Павлов. Он подчеркнул, что будучи военнослужащим, человек имеет определенные ограничения в выборе питания, поскольку в основном ситуация зависит от того, чем именно бойцов обеспечивает государство. Он напомнил, что Министерство обороны еще много лет назад планировало постепенно внедрить питания для военных по стандартам армий стран НАТО, одним из которых является учет особенностей питания бойцов.

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"Введение в существующие сухие пайки дополнительных, что смогут учесть данные особенности, смогут решить эту проблему, в частности, в условиях отсутствия "кухни", а именно в зонах непосредственного выполнения задач", – добавил автор петиции.

Павлов объяснил, кому в ВСУ нужны новые сухпайки:

для людей, которые не употребляют мясные продукты и продукты животного происхождения с этических взглядов;

для теистов - верующих, для которых веганские посты особенно распространены;

для людей с ограниченной возможностью организма усваивать лактозу;

для людей с периодическими проблемами с пищеварением и т. д.

"Для примера возьмем реализацию этого в армии США: сухпай вегетарианский американский военный MRE (англ. "Meal, Ready-to-Eat", "Пища, готовая к употреблению") с компоновкой содержания Menu 11, 12, 13, 14 (Vegeterian). Данное многообразие необходимое не для объедания, а для адекватного питания, от которого зависит выполнение военными их должностных обязанностей", – отметил автор петиции.

По мнению военного, сейчас для реализации указанных изменений в питании ВСУ "нет значительных препятствий", потому что:

пища растительного происхождения не только не дороже "мясной", но во многих компоновках даже дешевле;

подобный шаг приблизит ВСУ к высоким стандартам и привлечет внимание для потенциальных рекрутов;

изготовление и закупка подобной продукции сохраняет экосистему;

это сохранит и восстановит утраченное здоровье военнослужащих, что потенциально приблизит страну к победе.

Как ранее сообщал УНИАН, Минобороны подготовилось к обеспечению Вооруженных сил Украины зимней одеждой. ЕЕ небольшими партиями начали закупать еще с лета.

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