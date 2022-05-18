В организации отмечают, что чем дольше продлится война в Украине, тем больше будут расти гуманитарные нужды.

В Украине из-за войны наблюдается самый большой кризис с перемещение людей в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Агентства ООН по делам беженцев Виктория Андриевская сообщила на брифинге.

"Семьи украинцев были вынуждены покинуть дома, и на сегодня это самый большой кризис перемещения людей в мире. Более 8 млн человек являются перемещенными", - отметила она.

По словам Андриевской, ООН сейчас предоставляет перемещенным украинцам наличную и гуманитарную помощь и услуги защиты.

"Несмотря на наши усилия потребности в Украине растут. И чем дольше будет длиться эта война, тем больше будут расти потребности, и тем больше будет нужна поддержка со стороны международного сообщества", - подчеркнула она.

По ее словам, создана отдельная программа наличной помощи перемещенным лицам, благодаря которой люди могут обеспечить себя самым необходимым – едой, лекарствами, одеждой, покрыть частично аренду жилья.

Андриевская отметила, что речь идет о небольших суммах, но они важны для людей, которые вынуждены были быстро покинуть дома.

"Сейчас у нас уже более 300 тыс. человек зарегистрировались для получения такой наличной помощи. В течение трех месяцев будут выплачиваться такие небольшие суммы", - сказала она.

Представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абрю сообщил, что программой ООН по выплате денежной помощи уже охвачено 700 тыс. людей с Украины.

"Мы говорим о том, насколько быстро кризис развивается – 25% населения вынуждены были бежать из своих домов, и внутри страны почти 16 млн сейчас нуждаются в гуманитарной поддержке", - отметил он.

По словам Абрю, ООН продолжает участвовать в организации гуманитарных коридоров для гражданских лиц в зонах боевых действий. В частности он напомнил, что совместно с коллегами из Комитета Красного Креста обеспечили эвакуацию более чем 600 гражданских людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого результата, по его словам, было три раунда переговоров. Сейчас, отметил он, продолжаются контакты на высших уровнях с обеими сторонами конфликта, чтобы договориться о безопасных коридорах, чтобы люди могли выехать из других зон боевых действий.

При этом он подчеркнул, что ООН не привлекалась к эвакуации украинских бойцов с "Азовстали".

"Что касается бойцов я не могу вдаваться в эти подробности, потому что это не входит в полномочия ООН. Мы не вовлечены операционно в эвакуацию военнослужащих. Это договоренность между двумя сторонами", - сказал представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Ранее, как писал УНИАН, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова заявила, что через выезд за границу большого количества женщин и детей Украину может ожидать демографический кризис. Чтобы ее избежать, нужно не терять связь с украинскими беженками и стимулировать их в дальнейшем возвращаться в Украину.

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