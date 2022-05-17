Анастасия Светлевская
Ослабят ли в Украине ограничения на выезд военнообязанных за границу / фото ГПСУ

Запрет под вопросом. Ослабят ли в Украине ограничения на выезд военнообязанных за границу

11:30, 17.05.2022
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Запрет на выезд из страны для всех военнообязанных мужчин вызывает негодование украинцев. Одни говорят о потере возможности работать за рубежом, другие убеждены в нарушении их прав на свободу перемещения. Анонсированное послабление действующих ограничений "зависло в воздухе" - Верховная Рада, готовая было взяться за решение вопроса, оставляет его открытым.

Запрет на выезд военнообязанных из Украины продолжает вызывать бурные споры.

С одной стороны, не стесняясь покидают страну чиновники высокого ранга и народные депутаты. К примеру, на днях в Венгрию выехал представитель переименованной недавно ОПЗЖ Нестор Шуфрич. В комментарии УНИАН он рассказал, что покинул Украину как многодетный отец, в связи с тем, что одному из его детей необходимо провести медобследование.

Бывшему генеральному прокурору Руслану Рябошапке в аналогичной ситуации, чтобы выехать из страны в качестве многодетного отца, пришлось повторить попытку пересечь границу несколько раз. И, в результате, он все-таки уехал. Хотя, с его прокурорским опытом, вполне мог бы помочь родной стране и иностранным прокурорам из Международного уголовного суда, собирать и фиксировать данные о преступлениях российских военных…

В то же время, много гастарбайтеров, предпринимателей, водителей и моряков, которые не вывозили из Украины валюту, а, наоборот, обеспечивали ее поступление, сейчас, по сути, потеряли работу. Хотя только в прошлом году трудовые мигранты перевели в страну около 15 миллиардов долларов. 

Таким образом, проблема назрела и ее необходимо решать.

Спикер ВР Стефанчук первым заговорил о необходимости ослабить запрет на выезд / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

В поиске баланса 

Первым о необходимости ослабить запрет на выезд заговорил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, законодательные ограничения предусмотрены не просто так: каждый должен осознать свой долг перед Украиной. 

В то же время, подчеркнул спикер, законодательными инициативами человека не изменить. Ведь те, кто хотел сбежать — уже попытался. А те, кто имел вид на жительство за рубежом, но чувствовал долг перед Родиной — мобилизовался. 

"Мы можем на законодательном уровне вводить какие-то новые механизмы и подходы, но все зависит от чувства долга человека. Поэтому, да – мы рассматриваем некоторые изменения, но хотим, чтобы был баланс. Чтобы не проложить тропу для злоупотреблений", — сказал Стефанчук.  

За смягчение запрета высказался и советник главы Офиса президента Алексей Арестович, указав на такую, по его мнению, ошибку, как призыв людей без военных специальностей. 

"Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов воевать, и таких людей уже предостаточно в наших рядах. Бардака хватает. В том числе с людьми, которых не пускают за границу. С моряками, которые ежегодно приносят 4 миллиарда долларов в Украину. Пусть бы плавали, обеспечивая международную морскую торговлю", — считает Арестович. 

По его словам, отдельные категории граждан в Украине могли бы получить право на краткосрочный выезд за границу с возможностью вернуться в страну. В частности, моряки, металлурги, айтишники, бизнесмены, ученые, артисты, а также мужчины, старше 45 лет, у которых есть двое детей.

На сегодня во власти продолжаются дискуссии на эту тему. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полностью снимать запрет во время военного положения не планируется, и, в любом случае, это решение могут принимать только военные

Нет единой позиции по этому вопросу и в парламенте. "Пока что позиция неоднозначна. Мы сможем прокомментировать, когда она станет четкой", — сообщили УНИАН в пресс-службе главы Верховной Рады.

Народные депутаты подтверждают, что проблемы выезда мужчин за рубеж обсуждались представителями монобольшинства. Но дальше переписки в рабочих чатах дискуссия не зашла. Так что ни о создании рабочей группы, ни о каких-либо конкретных инициативах никто из парламентариев не слышал. Более того, многие нардепы не поддерживают введение поблажек для военнообязанных. 

"Не может быть так, что одни должны воевать, а другим государство "создает условия". Мы же все равные?", — рассказал УНИАН глава комитета по правам человека, реинтеграции и деокупации территорий Дмитрий Лубенец.

Некоторым категориям военнообязанных следует позволить пересекать границу / фото УНИАН

Послабления существуют

По словам депутата, некоторым категориям военнообязанных следует позволить пересекать границу, поскольку это важно для экономики Украины, но речь не должна идти о выезде "насовсем".

"Один из примеров — водители бензовозов, не имеющие возможности выехать и заехать в Украину. Важно, чтобы они проезжали, ведь нам нужен бензин", — говорит Лубенец. 

Собственно, депутаты уверяют, что такие проблемы в Украине стараются решать точечно, выдавая временные пропуска с обязанностью вернуться в страну каждому индивидуально. В частности, разрешения получают волонтеры, которые везут из-за границы гуманитарную помощь и амуницию для ВСУ. Возможность выехать из Украины на время гастролей есть и у артистов.

"Такие разрешения могут быть выданы Министерством культуры, иначе бы Kalush Orchestra, к примеру, не могли бы выехать. Точно также обстоит дело и со спортсменами — могут выезжать на соревнования. То есть, это не требует какого-то законодательного урегулирования", — рассказала УНИАН замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Депутаты уверяют, что послабления запрета на выезд существуют для постоянно проживающих за границей украинцев, а также студентов иностранных вузов. Правда, на практике спудеям удается уехать далеко не всегда. Например, из-за сложности собрать для того весь пакет документов. 

"Ко мне уже обращались студенты, которые учатся за границей, у них возникали проблемы с выездом. Возможно, проблемные вопросы уже накопились, потому закон следует адаптировать с учетом основных тенденций. Но пока мне ничего не известно о новых инициативах", — рассказал УНИАН глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. 

"Этот вопрос не так просто решается. Пока мы с коллегами не пришли к консенсусу по этому вопросу", — рассказала УНИАН глава подкомитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, которая отстаивает позицию разрешения на выезд студентам. 

По ее словам, сейчас споры в депутатском корпусе идут вокруг того, что такая поблажка может быстро привести к росту коррупции, поскольку желающие пересечь границу начнут поступать на "второе высшее" в иностранные ВУЗы.

По словам Юрия Романенко, смысла «заталкивать в армию немотивированных людей» - нет / фото УНИАН

Нужно выехать? Можно выехать

Впрочем, стараясь не создавать новые пути для злоупотреблений, народные депутаты упустили из виду уже существующие. Услугу "поступления" в университеты Польши уже активно продают в интернете. Причем, пакет включает в себя и "сопровождение при пересечении украинской границы". Не говоря уже о том, что количество закрытых чатов в социальных сетях с предложениями о "выезде для мужчин за евро" растет в геометрической прогрессии. 

По словам политолога, сооснователя Украинского института будущего Юрия Романенко, абсолютный запрет на выезд мужчин призывного возраста привел только к активизации коррупционных схем и обогащению "решал" на границе. 

"Образовалась целая индустрия по вывозу трусливых дезертиров из страны. На границе с Молдовой выход "по зеленке" доступен за 4-5 тысяч долларов, а на Закарпатье одного из пассажиров в автомобиле "не заметят" за 25 тысяч евро", - отмечает он.

Количество таких "нелегальных переселенцев" ежедневно растет. К примеру, на Закарпатье задержан экс-руководитель ЦНАПа, подделывавший мужчинам документы за 14 тысяч долларов. Другие "дельцы" брали дороже — 16 тысяч евро, но уже за целый комплекс услуг: переправляли военнообязанных через реку Тиса, отслеживая присутствие погранотряда с помощью тепловизоров. 

Переплывать через реку, правда, может оказаться опасно. По словам пограничников, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину двое мужчин, пересекая границу таким образом, уже утонули.

Некоторые украинцы, в попытке избежать мобилизации, придумывают изощренные способы пересечения границы. Вспомнить хотя бы историю 26-тилетнего мужчины, который пытался выехать в женском наряде. Еще одного "нелегала" пограничники развернули за попытку выехать с поддельными документами об освобождении от военной службы… "по причине беременности". А одного "эмигранта" обнаружили в автомобиле внутри бейби-бокса. 

По словам Юрия Романенко, смысла "заталкивать в армию немотивированных людей" - нет.

"Мы же видим ролики с пленными россиянами, которые не хотят воевать. Зачем нам наполнять армию такими людьми? Чтобы они разбегались при первом ударе, как разбегаются россияне? Кроме того, мы же не относимся к людям как к пушечному мясу, тогда какой смысл их держать? Никакого", - отмечает политолог.

С другой стороны, нужно разблокировать возможность выехать и зарабатывать за рубежом украинским трудовым мигрантам.

"На западной Украине огромное количество мужчин работают за рубежом, а шлют деньги домой. Что мы сделали, "подвесив" их? Мы ударили по бюджетам их семей, а значит ударили по государству. Стоит даже поощрять, чтобы такие кормильцы семьи работали и слали деньги сюда", - считает Романенко.

Эта проблема с каждым днем приносит стране только вред. Поэтому народным избранникам в ближайшее время все же предстоит вернуться к этому вопросу и найти решение.

Анастасия Светлевская

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