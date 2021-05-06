Таким образом, "красными" остаются три области Украины − Запорожская, Полтавская и Сумская.

В Украине "красную" зону карантина сократили на четыре области, а "желтая" зона при этом пополнилась и теперь в нее входят 15 регионов.

Читайте такжеУкраина рискует не справиться с эпидемией COVID до 2023 года - ученыеОб этом сообщает пресс-служба Минздрава. В частности, из "красной" зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области, которые перешли в "желтую" зону и Житомирская область, которая попала в "оранжевую".

Кроме этого, из "оранжевой" карантинной зоны в "желтую" перешли Днепропетровская и Ровенская области.

Таким образом, "красными" остаются три области − Запорожская, Полтавская и Сумская.

В "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

Остальные регионы, в том числе и Киев − в "желтой" зоне.

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Автор: Ирина Погорелая