Ужесточение карантина не исключено в конце лета или в начале осени текущего года.

В связи с распространением коронавируса в Украине могут ввести новый локдаун. Ограничения при этом будут локальными.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, усилить карантин в стране могут в конце лета или в начале осени текущего года. Об этом ему известно из аналитической информации, которой он располагает.

Нардеп отметил, что, вероятно, украинцам придется жить "в таком режиме" ближайшие несколько лет. Качура считает, что необходимость вводить локдауны уйдет, когда украинцы будут соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии.

"Все зависит от нас, на самом деле", – отметил депутат

Коронавирус в Украине: статистика

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По распространению коронавируса Украина находится на 88 месте в мире между Эфиопией и Угандой, а в Европе – на 19 месте.

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Автор: Катерина Шварц