Он разбил стеклопакет входной двери помещения, пытаясь попасть внутрь.

В Тернополе нетрезвый мужчина, у которого есть отсрочка, "штурмовал" ТЦК и требовал, чтобы его мобилизовали.

"7 сентября, около 20:00, гражданин, который пользуется отсрочкой от мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному законом порядку", - говорится в сообщении Тернопольского ТЦК и СП

По словам военных, мужчина находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения устроил конфликт и пытался попасть внутрь. В частности, он разбил стеклопакет входной двери помещения и получил колото-режущие раны от осколков. Ему оказали первичную медицинскую помощь, а на место вызвали полицию и врачей.

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Правоохранители по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада готовит законопроект, согласно которому командиры воинских частей смогут вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК к этому процессу.

Как сообщал УНИАН, в Украине Территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас работают круглосуточно.

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