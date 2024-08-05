Гражданин сможет мобилизоваться в желаемую часть, не рискуя с ТЦК, где его могут "забросить" куда угодно, игнорируя прямой запрос от понравившейся бригады.

Командиры воинских частей смогут вербовать добровольцев напрямую, без привлечения ТЦК к этому процессу. Соответствующий законопроект уже готовят в Верховной Раде, сообщил народный депутат, член оборонного комитета Федор Вениславский в комментарии Укринформу.

Как пояснил нардеп, сейчас у гражданина есть два основных способа попасть на службу в конкретную часть, которая его заинтересовала. Первый способ - подписать контракт на службу в ВСУ. Однако учитывая военное положение в государстве, здесь есть определенные ограничения, в частности относительно сроков заключения контрактов.

Кроме того, не всегда добровольцы хотят идти на службу по контракту, отдавая предпочтение именно процедуре мобилизации. Так что второй способ попасть в конкретную воинскую часть - договориться, чтобы командир этой части дал запрос (так называемое "отношение") в ТЦК о направлении ему этого конкретного мобилизованного.

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"Но представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют свои распорядки или заказ Генерального штаба, и далеко не всегда готовы были выполнять эти отношения от воинских частей", - объясняет Вениславский.

По словам нардепа, Генштаб совместно с Минобороны и оборонным комитетом Рады уже наработал определенный алгоритм, под который и готовят нормативно-правовую базу: чтобы "командиры воинских частей имели право, так же как и ТЦК и СП, выполнять миссию привлечения к службе в Вооруженных силах военнообязанных, которые готовы мобилизоваться, но не готовы заключать контракт".

Пока эта законодательная инициатива находится на стадии обсуждения в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности обороны и разведки, говорит нардеп. По мнению Вениславского, понадобится еще несколько дней, чтобы завершить все необходимые процессы, и тогда законопроект будет представлен обществу.

"Я думаю, если все участники процесса своевременно выполняют свои обязательства или свои функции, то имеются все возможности, что в сентябре удастся это ввести в полную силу", - добавил он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин положительно оценил идею мобилизации добровольцев непосредственно командирами частей без привлечения ТЦК.

"Во-первых, это уменьшит время оформления и уберет часть бюрократических процессов, а также должно снизить уровень коррупции в ТЦК. Во-вторых, даст возможность человеку реально, а не декларативно, выбрать подразделение и специальность", - отметил офицер.

По его словам, иногда людей, которые хотят в конкретную бригаду, "бросают" совсем в другие.

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