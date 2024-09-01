Было добавлено три пункта в постановление, согласно которым ТЦК и СП работают в таком режиме.

В Украине Территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас работают круглосуточно. Кабинет министров принял такое решение еще 9 февраля 2024 года постановлением 147. Об этом рассказала адвокат Мария Полищук в эфире "КИЕВ24".

По ее словам, было добавлено три пункта, согласно которым ТЦК и СП работают круглосуточно.

"Первый пункт касается рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий. Второй пункт касается проведения медицинских обследований и психологического тестирования. Третий пункт связан с ведением персонального качественного учета военнообязанных призывников и учета транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам", - объяснила Полищук.

Адвокат добавила, что эти три пункта были добавлены в функционал ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее стало известно, могут ли ТЦК забрать у военнообязанного водительские права. В Минобороны отметили, что самостоятельно сотрудники военкомата не могут этого сделать, однако они могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Также УНИАН рассказал, как переселенцам получить отсрочку от мобилизации. По словам адвоката, люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, ведь они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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