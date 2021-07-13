В Донецкой области подходит к концу строительство корпуса отделения физической и реабилитационной медицины на территории КНП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска", сейчас происходят пусконаладочные работы по подведению коммуникаций.

Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Донецкая ОГА.

"Медицинское учреждение имеет 180 коек, где могут проходить лечение больные. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения станет реабилитация участников АТО/ООС. В отделении будут работать реабилитологи, массажисты и психоаналитики", - говорится в сообщении.

Сейчас ремонтные работы корпуса почти закончили, отделение также получит новейшее оборудование, на закупку которого из бюджета выделили более 34 млн грн.

"Это разнообразные тренажеры, в том числе тренажеры, которые будут работать и в бассейне, диагностическое оборудование, магнитно-резонансный томограф. Ультразвуковая диагностика будет проводиться на современном оборудовании, а также рентген-служба, лабораторные исследования. Сейчас мы проводим подготовку специалистов, которые смогут работать с этим оборудованием", - сказал директор департамента охраны здоровья ОДА Владимир Колесник.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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Автор: Григорий Бондарь