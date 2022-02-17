Адвокат Рябчука Тамила Ульянова расценивает такие действия как давление на своего подзащитного.

К "днепровскому стрелку и нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему пятерых человек на "Южмаше", в СИЗО согласились пустить его руководство.

Адвокатов солдата-срочника возмутил такой шаг, сообщает "Обозреватель".

Так, издание обнародовало документ, которым следователь ГБР Андрей Саляк "дает добро" некоторым людям на посещение Рябчука. Среди них – заместитель директора департамента персонала ГУ Нацгвардии Евгений Павелко, первый заместитель командира 1-го стрелкового батальона – начальник штаба Назар Науменко.

Адвокат Рябчука Тамила Ульянова расценивает такие действия как давление на своего подзащитного и называет их "преступными".

Но, как выяснил "Обозреватель", встреча "днепровского стрелка" с руководством в СИЗО так и не состоялась, поскольку он отказался к ним выходить.

Стрельба на "Южмаше": что известно

27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Рябчук открыл огонь из автомата по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога. Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.

9 февраля директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие рассматривает три версии относительно мотивов преступления Рябчука. Первая и основная - неуставные отношения. Вторая - совершение преступления в связи с психическим заболеванием, пребыванием в состоянии аффекта. Третья версия - совершение преступления по поручению других лиц, организаций с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: