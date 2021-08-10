В результате тяжелой болезни скончался народный депутат Украины VIII созыва Лев Пидлисецкий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Пидлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!" – написал он.
В VIII созыве Верховной Рады Украины Пидлисецкий был членом фракции "Самопомощь".
Лев Пидлисецкий: что о нем известно
Читайте такжеУшел из жизни художник Александр РойтбурдИзвестно, что в 2009 году Пидлисецкий инициировал и ввел во Львове первые в Украине регулярные экскурсионные туры на так называемом "Безрельсовом поезде". Потом еще и на "Чудо бусе".
В результате была создана туристическая компания "Чудо Тур". Она пропагандирует и осуществляет деятельность по въездному и внутреннему туризму по Украине.
В 2013 году был инициатором создания и президентом Львовского туристического Альянса.
В 2014 году его избрали народным депутатом Украины.
Также известно, что Пидлисецкий закончил обучение на программе MBA Львовской бизнес-школы УКУ.
У Пидлисецкого остались жена и три дочки.