По словам юристов нардепа, изначально ему сделали быстрый тест на наркотики, который якобы дал неправильный результат.

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают в управлении авто в состоянии наркотического опьянения, уверяет, что наркотиков не употреблял, о чем свидетельствуют пять тестов из разных больниц.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

По словам юристов нардепа, изначально ему сделали быстрый тест на наркотики, который якобы дал неправильный результат. К тому же он якобы не сертифицирован и не пригоден по срокам. Поэтому заключение врачей о состоянии наркотического опьянения они требуют признать недействительным.

Сам Юрченко утверждает, что после составления на него протокола, получил отрицательный тест во львовской клинике. Однако предоставлять его журналистам до решения суда отказывается.

"У меня пять результатов различных клиник, у меня есть решение, исследования полиграфа о том, что я не употреблял никаких наркотиков. Я уверен, что суд на следующем заседании вынесет законное решение", - сказал депутат.

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"Наркотический" скандал с Юрченко - что известно

8 июля 2021 года Юрченко во Львове попал в ДТП, якобы находясь под действием наркотиков.

Во львовской полиции сообщали, что на виновника ДТП составили протокол, который направлен в суд. В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат

Сам Юрченко уверяет, что наркотиков не употреблял, а складывать мандат не собирается.

Дело о "взяточничестве"

17 сентября 2020 года Юрченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов якобы для подкупа членов комитета ВР по голосование за поданные предложения.

Юрченко исключили из фракции "СН".

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 3,1 млн грн. Того же дня депутата взяли под стражу. Через пару дней за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет, который сняли 4 ноября.

4 марта 2021 года в НАБУ сообщили о завершении расследования дела по подозрению Юрченко в получении взятки.

Автор: Денис Прядко