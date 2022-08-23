Мастер-классы проводит модельер, ателье которой уцелело во время нападения оккупантов.

Модельер из Ирпеня Юлия Ливинская устраивает мастер-классы, на которых женщины учатся создавать вышитые рубашки своими руками.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мастерица рассказала, что увлеклась созданием вышиванок после того, как нашла вышитую рубашку у родителей на Ровенщине.

Теперь знаниями об украинской вышивке, орнаментах и секретами создания собственных изделий модельер делится с другими. К счастью, ее маленькое ателье уцелело во время оккупации и обстрелов.

"Узнала, что у меня здесь все уцелело, и для меня это был знак: "Дальше идешь, развиваешься в этом направлении", - рассказывает Ливинская.

На мастер-классах мастерица учит создавать вышитые рубашки с нуля, вкладывая в узоры свои мысли, переживания и надежды.

Участники мастер-классов вместе вышивали рубашки, а сшить детали вместе помогла сама Юлия. В конце концов посетительницы имели возможность отпраздновать в уникальных вышиванках День флага.

Напомним, прошло более четырех месяцев со дня освобождения Ирпеня от российских оккупантов. Жители городка постепенно стараются возвращаться к прежней, довоенной жизни. Фотокорреспондент УНИАН побывал в Ирпене и поделился снимками города, пострадавшего от российской агрессии.

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