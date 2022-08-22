Президент появился на церемонии награждения выдающихся украинцев в невероятном образе.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил выдающихся украинцев отличием "Национальная легенда Украины". По этому поводу он оделся в милитари-вышиванку цвета хаки. Фотографии были опубликованы на Instagram-странице Офиса президента.

Примечательно, но на рубашке вместо привычных узоров - мужчина и женщина, которые держатся за руки, танки, БТРы, цветы, деревья. Известно, что ее создал украинский бренд Indposhiv и дизайнер Катя Возианова.

Также на мероприятии была и первая леди Елена Зеленская. Она выбрала белую вышиванку с широкими длинными рукавами, черную юбку макси и белые туфли.

"Эта награда, начатая год назад, несмотря на непродолжительную историю, имеет важное значение и цель. Это должное чествование со стороны государства своих талантов, гениев, героев. Тех, кто среди нас, и мы должны их замечать. Тех, кого с нами, к сожалению, уже нет, но мы должны их помнить", - сказал Зеленский во время церемонии награждения "Национальная легенда Украины".

Сообщается, что награду получили девять украинцев, трое из них - посмертно.

Напомним, ранее Елена Зеленская и Джилл Байден вышли в свет в сине-желтых образах.

Также УНИАН показал 5 ярких образов первой леди Украины Елены Зеленской.

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