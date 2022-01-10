Депутаты предлагают обязать Кабмин согласовывать с СНБО введение карантина на территории более шести областей.

Народные депутаты предлагают обязать Кабинет министров согласовывать с Советом национальной безопасности и обороны вопрос о введении карантина на территории, которая расположена в пределах более чем 6 областей.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса введения карантина (№6508). Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются представители "Слуги народа", "Батькивщины", группы "Партия "За будущее" и внефракционные депутаты.

Этим документом в законе "О защите населения от инфекционных болезней" предлагается предусмотреть, что установление карантина на территории, которая расположена в пределах более чем шести областей (в том числе городов Киева и Севастополя, Автономной Республики Крым), вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет министров Украины принимает решение о продлении карантина.

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Наряду с этим в законе остаются действующими нормы о том, что карантин вводится, а также продолжается и отменяется Кабмином. Вопрос об установлении карантина поднимает перед правительством Министерство здравоохранения по представлению главного государственного санитарного врача Украины.

Среди прочего также законопроектом предлагается предусмотреть, что противоэпидемические меры могут включать особые условия и режим передвижения населения и ведения хозяйственной деятельности; основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывание лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали); особые условия въезда и выезда с территории, где введен карантин; особые условия и режим пассажирских перевозок; особые условия и режим посещения учебных заведений.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан "в целях урегулирования вопроса введения карантина и улучшения взаимодействия органов государственной власти в условиях глобальных вызовов, пандемий и эпидемий".

Как известно, согласно решению Кабмина от 15 декабря, карантин в Украине действует как минимум до конца марта.