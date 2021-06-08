Некоторые украинцы получили соответствующее сообщение в системе Приват-24

Государственный Приватбанк потребовал от украинцев, которые открывали детские карты, предоставить идентификационный номер налогоплательщика. Позже в банке заявили, что рассылка была ошибочной.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Некоторые украинцы получили сообщение в системе Приват-24 о том, что карта Юниора не будет обслуживаться, если родители не предоставят ИНН ребенка.

"Если вы не предоставите идентификационный налоговой номер ребенка, банк не сможет обслуживать Карту Юниора, то есть ребенок не сможет ею пользоваться", — указано в сообщении.

Позже в пресс-службе государственного банка сообщили, что произошла ошибка. При этом отметили, что закон о финмониторге требует предоставить ИНН при открытии счетов с 14 лет.

"Могла произойти ошибка, будем выяснять, что случилось. Согласно закону, идентификационный код обязателен для открытия счетов с 14 лет. До этого возраста, ИНН не обязателен", — указано в сообщении.

На сайте банка указано, что ИНН необходим при подаче заявления на открытие карты Юниора, но не сообщается, чей именно идентификационный номер нужен.

Ранее крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил денежные переводы по номеру телефона в мобильном банке Приват24.

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Автор: Horbacheva Anastasia