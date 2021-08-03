Тело висело на дереве на высоте трех метров от земли.

В полиции рассказали о последние сутки Виталия Шишова и что нашли на месте его смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, о первых результатах расследования рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"2 августа в 8:58 Виталий Шишов вышел из своего дома и направился в сторону лесного массива недалеко от улицы Бударина, где он проживал. Камеры видеонаблюдения в подъезде его дома зафиксировали время его выхода из дома. В 15:18 вчера поступило два сообщения. Первое в Святошинское райуправление полиции и в Главное управление Нацполиции в Киевской области. Это сообщение было от сожительницы Виталия. Она заявила, что Шишов пошел на пробежку и не вернулся", - сказал Клименко.

После этого правоохранители начали поиски Шишова, которые продолжались до 22:00, а возобновились сегодня в 5 утра. Примерно в 7:40 было найдено тело Шишова.

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Клименко сообщил, что на месте происшествия найден мобильный телефон Шишова. Также там были три пенька: два поставлены друг на друга под деревом, а еще один лежал неподалеку. На одном из пеньков отпечаток человеческого следа. Пока неизвестно, кому он принадлежит - Виталию или третьему лицу.

Клименко рассказал, что веревка, на которой висело тело, была закреплена на дереве на высоте 3 м 8 см, внизу стояли два пенька один на другом высотой 50 см и 60 см, еще один около полуметра высотой лежал рядом.

При этом рост Шишова – 1,85 м. Удавка изготовлена из сложенной вчетверо веревки.

Исчезновение и смерть Шишова: что известно

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы.

Тело было найдено неподалеку от его места жительства. Рядом был найден мобильный телефон. Накануне от сожительницы В. Шишова поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, будут проверены все возможные версии.

Картина происшествия будет установлена после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни.

На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия.

Автор: Дмитрий Хилюк