Памятник демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.

В городе Переяслав на Киевщине снесли монумент празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель, Мощун и другие населенные пункты Украины, где российская армия совершала зверства против человечности, в очередной раз доказали, что о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами речь идти не может", - отметили в ОВА.

Там отметили, что памятник был демонтирован по решению общины и органа местного самоуправления.

Как писал УНИАН, Минкульт сообщает о безумном запросе общества на демонтаж российских и советских памятников, переименование улиц.

В частности, на Черниговщине ликвидировали монумент "Три сестры" в селе Сеньковка, посвященный "дружбе народов" Украины, РФ и Беларуси.

В Харькове было снесен памятник новгородскому князю Александру Невскому, расположенному на улице Академика Павлова. А в городе Коростень Житомирской области демонтировали памятник комсомольцам.

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