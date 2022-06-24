Министерство всячески поддерживает такое стремление общин.

Очистка украинского пространства от советских и российских символов началась с "ленинопада" и дальше катится по стране. Из-за полномасштабного вторжения рф в Украине значительно активизировались процессы декоммунизации и дерусификации. Запрос общества на демонтаж российских и советских памятников, переименование улиц безумный.

В Министерство культуры и информационной политики продолжают поступать запросы от местных органов власти относительно демонтажа и перемещения памятников, барельефов, мемориальных досок. МКИП поддерживает стремление общин и призывает местные органы власти качественно готовить и подавать на рассмотрение документы, придерживаясь определенных законом процедур.

Сейчас МКИП уже приняло решение о снятии с государственного учета памятников деятелям советской эпохи. Это означает, что определенные памятники могут быть перенесены или демонтированы. В этот список, в частности в городе Киеве внесены следующие объекты: памятник-бюст в честь украинского советского писателя и общественного деятеля А. Н. Бойченко, бюсты В. Н. Боженко и Н. К. Крупской, памятники М. П. Кирпоносу, М. В. Фрунзе, С. А. Ковпаку, мемориальная доска на здании штаба округа в честь Маршала Советского Союза Г. Жукова и многие другие.

Подробно с перечнем всех решений МКИП по этому вопросу можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, чтобы процессы преодоления последствий русификации и тоталитаризма происходили в законный способ, при Министерстве культуры и информационной политики создан Экспертный совет по вопросам декоммунизации и дерусификации. Этот консультативно-совещательный орган нарабатывает рекомендации и обобщает практики по очистке общественного пространства от монументов и других объектов, которые призваны закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы.

Также ранее МКИП вместе с УИНП подготовили ключевую информацию относительно законодательной рамки процессов декоммунизации и дерусификации.

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