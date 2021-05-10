Лежащего на земле ребенка увидели местные жители и вызвали "скорую помощь".

В Одесской области госпитализировали 6-летнего мальчика, который отравился водкой на кладбище.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 9 мая в селе Дальницкой территориальной общины.

Читайте такжеДети поели грибного супа: в Чернигове вслед за сестрой умер 7-месячный мальчикОтмечается, что мальчика увидели лежащим на земле люди, которые вызвали «скорую помощь» и сообщили о случившемся в полицию.

«Правоохранители установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил», - сообщили в главке.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитание на 39-летнюю мать составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции утверждают, что сейчас жизни 6-летнего ребенка ничего не угрожает.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Новоградковка. Людям, которые обратили внимание на ребенка, он рассказал, что выпил пять рюмок водки.

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Автор: Лариса Козовая