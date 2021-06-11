Этот свидетель оказывал медицинскую помощь Стерненко после нападения.

Приморский районный суд Одессы сегодня допросил свидетеля по делу об обвинении активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook. «Допросили сегодня свидетеля Мамалыженко. Это человек, который оказывал мне медицинскую помощь после нападения», - написал Стерненко.

По его информации, этот свидетель сообщил в ходе заседания, что медики скорой помощи не пытались спасти Кузнецова, когда тот был жив. Также он сообщил суду, что Стерненко не пытался сбежать с места инцидента или уничтожить доказательства.

По словам свидетеля, активист просил оказать помощь Кузнецову, и за время пребывания Мамалыженко на месте события полиция не приехала. В связи с этим, как подчеркивает Стерненко, во время отсутствия полиции могло иметь место уничтожение каких-то улик.

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«Он (Мамалыженко – УНИАН) не видел, чтобы я нападал на Кузнецова, после того, как он (Кузнецов – УНИАН) напал на меня. В общем, непонятно, почему прокуратура допрашивает свидетелей защиты в качестве свидетелей обвинения», - отметил активист.

Сегодня на заседание второй раз не явился еще один свидетель стороны обвинения, который, по словам активиста, сначала говорил, что видел момент нападения на Стерненко, а потом это отрицал.

Следующее заседание суда назначено на 18 июня в 12:30.

Дело Стерненко: детали

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Во время третьего нападения активист нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших – Ивану Кузнецову. По данному факту СБУ возбудила дело, рассмотрение которого по существу сейчас проходит в одесском суде.

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения с них в совершении разбоя, то есть нападении на Щербича с целью завладения 300 грн. В то же время суд признал виновным и назначил Демчуку и Стерненко наказание за якобы незаконное лишение свободы Щербича, но они не будут отбывать наказание из-за истечения срока давности.

Также суд признал виновным Стерненко в хранении боеприпаса – за это он получил три года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Стерненко заявил, что будет подавать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда.

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Автор: Лариса Козовая