Суд отправил его под стражу.

СБУ помешала попыткам оккупантов установить расположение и перемещения украинских военных подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что полученную информацию оккупационные войска планировали использовать для совершения серии ракетных ударов на юге.

По данным следствия, предателя завербовал представитель спецслужб России для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для связи между собой они использовали специально созданный анонимный Telegram-канал, через который агент получал задания и отчитывался об их выполнении.

Злоумышленник должен был переправлять обнаруженные позиции украинских Сил обороны в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций.

Кроме того, ему поручили формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге.

Следователи обнаружили мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайную переписку с оккупантами. Сейчас предателя взяли под стражу.

Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Преступник собирал информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

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