Сергей Лозовский умер на 59-м году жизни.

В Одессе от осложнений COVID-19 умер известный художник Сергей Лозовский.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации Национального союза художников Украины, 58-летний Лозовский умер 1 января после тяжелой, затяжной болезни.

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«Скончался известный живописец и педагог, член Одесской областной организации Национального союза художников Украины, заслуженный художник Украины Лозовский Сергей Владимирович», - сообщили в организации.

Прощание с художником состоялось 3 января.

Отмечается, что он сделал весомый вклад в развитие отечественной живописи как представитель южной, одесской школы, а в качестве педагога воспитал плеяду молодых художников.

Как сообщили коллеги художника, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Заслуженный художник Украины Лозовский порядка 35 лет преподавал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута им. Ушинского. Его работы хранятся в частных коллекциях, в различных музеях Украины.

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Автор: Лариса Козовая