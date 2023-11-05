В сложившейся ситуации повышать зарплату преподавателям возможно только при условии модернизации сети высших учебных заведений.

Количество преподавателей в украинских учреждениях высшего образования сейчас значительно превышает потребности системы. Количество поступающих за последние 15 лет существенно сократилось.

Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями Общественного объединения "Прогрессильные", пишет портал "Освіта.ua".

"15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ ежегодно. В прошлом году было 360 тысяч выпускников школ. Демография показывает, что у нас спад в количестве поступающих фактически наполовину", - отметил Винницкий.

Видео дня

В то же время, число высших учебных заведений и количество преподавателей в системе за 15 лет не изменились.

"Я понимаю, что это очень непопулярно звучит, но у нас на сегодняшний день слишком много преподавателей", - подчеркнул чиновник.

Он считает, что в сложившейся ситуации повышать зарплату преподавателям возможно только при условии модернизации сети высших учебных заведений.

"И когда мы говорим об увеличении расходов на оплату преподавателям, мы должны понимать, что бюджет не резиновый. На сегодняшний день увеличение окладов или увеличение зарплат преподавателей возможно только при условии модернизации сети", - подчеркнул Винницкий.

Высшее образование в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования. В частности, студенты будут выбирать, сколько учиться, какие предметы им интересны, и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения.

Кроме того, вместо заочного или вечернего обучения будет внедрено дистанционное. Учитывая это, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый объяснил, как будут заканчивать обучение те, кто сейчас учится на "заочке". Он также отметил, что в случае внесения соответствующих законодательных изменений с 2024 года планируется "уже не вводить эти формы обучения".

Вас также могут заинтересовать новости: