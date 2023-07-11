Количество бюджетных мест по этим профессиям увеличено более чем на две тысячи.

Кабинет Министров увеличил более чем на 2 тысячи количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования под такие специальности, как "реабилитолог", "психолог" и "социальный работник". Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня нашему государству нужно больше реабилитологов, больше психологов, больше социальных работников. Учли это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году, который сегодня утверждает правительство. Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу. Так же увеличиваем и бюджетные места для набора социальных работников", - отметил он.

По словам Шмыгаля, правительство в дальнейшем будет менять систему госзаказов, чтобы иметь достаточное количество именно тех специалистов, в которых нуждается Украина сейчас и будет нуждаться в будущем.

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Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин своим решением запретил перераспределять места госзаказа между отраслями знаний, кроме случаев, предусмотренных для отдельных льготных категорий соискателей профессионального предвысшего и высшего образования.

"Предусмотрено, что по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов государственные заказчики в случае необходимости увеличивают объем государственного заказа на подготовку бакалавров (магистров) на основе полного общего среднего образования на количество зачисленных по квоте в учреждения высшего (профессионального предвысшего) образования лиц, местом проживания которых являются территории, которые входят в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил он.

Социальная поддержка ветеранов

Напомним, что, по словам министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной, после победы Украины в войне число людей, нуждающихся в специальной помощи, превысит 4 миллиона. Поэтому уже сейчас необходимо создать предпосылки для надлежащей встречи защитников, их адаптирования и возвращения к мирной жизни.

Сейчас в Украине должны запустили пилотный проект "Институт помощника ветерана", который будет реализовываться в четырех регионах - Львовской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях.

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