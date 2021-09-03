Настоящий Макдональдс закрыли из-за санкций.

Приезжий россиянин рассказал о впечатлениях от похода в фальшивый Макдональдс в Симферополе, который открыли на месте старого в связи с санкциями против РФ за оккупацию украинского полуострова.

Впечатления россиянин выложил в блоге Яндекс: Дзен.

"Кроме обычного меню, там еще готовили чебуреки и даже наливали пиво – такого я точно не ожидал! Основное меню точно повторяет ассортимент обычного "Макдака". Единственное отличие – это название местных бургеров и отсутствие привычного логотипа. Вместо классической желтой "М" на красном фоне, на всех упаковках красовалась какая-то непонятная эмблема", – написал турист.

Что же касается названий, то их администрация заведения изменила. Например, "Биг тейсти" там назвали "Авто Гриль". Россиянин пояснил, что все блюда из меню есть и в обычном "Макдональдсе", но цены в Крыму "выше".

"Кстати, в поддельном "Макдональдсе" тоже продавались чебуреки. В Крыму эта еда пользуется спросом, поэтому и эти ребята решили поддержать местный тренд. Думаю, Рональд Макдональд – клоун из оригинального Макдональдса, умер бы от смеха, если бы это увидел", – поделился россиянин.

Но больше всего туристов поразило в меню пиво в заведении, которое было рассчитано на детскую аудиторию: "Причем оказалось, что пиво было популярным товаром. И в поддельном "Макдональдсе" с удовольствием отдыхали взрослые мужики, не спеша выпивали холодное "светлое".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Григорий Бондарь