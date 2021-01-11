Черниговская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту изнасилования несовершеннолетней в «Макдональдсе».
Об этом сообщает местный сайт 0462.ua.
Под суд пойдет 27-летний ранее судимый мужчина, которого обвиняют в том, что в августе 2020 года он изнасиловал 17-летнюю девушку в женской уборной ресторана «МакДональдс» в Чернигове.
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Напомним, что работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию. Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе полиции, прибывшей на место происшествия.
Обвиняемый является жителем Куликовского района, который ранее отбывал наказание за имущественное преступление.
Санкция ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование несовершеннолетней), по которой обвиняют нападавшего, предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет.
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