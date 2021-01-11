Обвиняемый является жителем Куликовского района Чернигова, который ранее отбывал наказание за имущественное преступление.

Черниговская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту изнасилования несовершеннолетней в «Макдональдсе».

Об этом сообщает местный сайт 0462.ua.

Под суд пойдет 27-летний ранее судимый мужчина, которого обвиняют в том, что в августе 2020 года он изнасиловал 17-летнюю девушку в женской уборной ресторана «МакДональдс» в Чернигове.

Читайте такжеВ Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили мужчину за попытку изнасиловать 10-летнюю девочку

Напомним, что работники заведения прибежали на крики девушки и вызвали полицию. Мужчину задержали и передали следственно-оперативной группе полиции, прибывшей на место происшествия.

Обвиняемый является жителем Куликовского района, который ранее отбывал наказание за имущественное преступление.

Санкция ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование несовершеннолетней), по которой обвиняют нападавшего, предусматривает наказание на срок от 7 до 12 лет.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН