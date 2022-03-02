В городе около 150 тыс. потребителей в настоящий момент в обесточены.

В Мариуполе Донецкой области начали восстанавливать электроснабжение.

Об этом сообщил во время информационного телемарафона специалист ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы начали восстановление. Однако эти ремонтные работы сейчас производятся в основном на территории города - это те места, куда можно доехать и оперативно сделать подключение или переподключить. Линии в Мариуполе в основном разрушены. И мощность, которая подается, – мала", - рассказал он.

По данным Сахарука, в городе около 150 тыс. потребителей в настоящий момент в обесточены.

"Но мы проводим ремонтные работы. Нам удалось вчера и сегодня с утра частично запитать потребителей. Но у части населения света еще нет, и это связано либо с серьезными разрушениями, либо с тем, что мы не можем добраться до места проведения работ. Однако все энергетики на месте, все бригады делают все возможное, чтоб восстановить максимально электричество в домах людей", - подчеркнул представитель ДТЭК.

Также он сказал, что на сегодня большие разрушения систем электропоставок в Киевской области – около 350 населенных пунктов области обесточены.

"В большинстве мест мы не можем вести работы, потому что идут боевые действия", - сказал Сахарук.

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