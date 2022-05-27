Смесь производит американская компания "Abbot".

Опасную детскую смесь обнаружили в магазинах Киева. Продукт при употреблении вызывает отравление.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Facebook

Смесь производит американская компания "Abbot".

"Сообщение о вспышке пищевой инфекции, что, вероятно, вызвана детскими смесями (производитель: компания "Abbot" (США), экспортируемых в Украину (получатель: ООО "Кратия ЛТД", вул. Багговутовская, 17-21, м. Киев, 04107) полученное по системе быстрого оповещения о пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 02 марта 2021 года, № № 2022.1018-fup 10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Кратия ЛТД" добровольно отозвало продукты, производства компании "Abbot". При этом с Госпродпотребслужбе указали, что для изъятия продукта есть два рабочих дня.

Как ранее сообщал УНИАН, в мороженном из супермаркета известной сети, нашли опасное для здоровья людей вещество - этиленоксид, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов.

Кроме того, в турецком мягком сыре обнаружили вредную добавку-стабилизатор. Украинским покупателям рекомендовали не покупать указанный продукт, чтобы избежать негативных последствий.

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