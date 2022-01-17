Рекомендации по устранению недостатков, выявленных во время предыдущего визита в марте 2021 года, выполнены лишь частично.

В Киевском следственном изоляторе мониторинговая группа выявила ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что мониторинговая группа Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека осуществила повторный визит в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор" и Киевскую городскую медицинскую часть ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в г. Киеве и Киевской области.

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Во время визита участники мониторинговой группы ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, содержащихся в учреждении.

"Следует отметить, что рекомендации по устранению недостатков, выявленных работниками национального превентивного механизма во время предыдущего визита в марте 2021 года, выполнены частично. В частности, в следственном изоляторе проведены ремонтные работы в камерных помещениях, прогулочных двориках, бане, медицинской части, производственных помещениях пекарни и 2-х жилых секциях отделения социально-психологической службы, где проживают осужденные, оставленные в учреждении для выполнения хозяйственного обслуживания", - сообщили у омбудсмена.

В то же время, повторный визит выявил ряд нарушений.

"В большинстве камер не обеспечено надлежащее искусственное освещением, окна чрезмерно зарешечены. В отдельных камерах стены влажные и покрыты грибком, кровати расположены вплотную друг к другу, что не обеспечивает личного пространства узникам. Большинство камер не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, что не обеспечивает надлежащего проветривания камер и может привести к распространению инфекционных болезней среди удерживаемых лиц", - отметили у омбудсмена.

Также соблюдение состояния противопожарной безопасности в учреждении осуществляется с нарушением требований правил техники безопасности. В большинстве камер значительное количество розеток, которыми пользуются заключенные, находятся в неудовлетворительном состоянии, электропроводка оголена, соединение жил проводов происходит без изоляции, что представляет опасность для жизни и здоровья удерживаемых лиц.

Участники мониторинговой группы заявили также, что в ГУ "ЦОЗ ГУИС Украины" продолжают нарушаться права удерживаемых лиц на охрану здоровья и медицинскую помощь.

"В частности, аптека медицинской части не обеспечена необходимыми лекарственными средствами для лечения больных заключенных. Медицинскими работниками не проводится периодический медицинский осмотр заключенных. Помещения медицинской части нуждаются в проведении ремонта. В большинстве помещений медицинской части отсутствует горячее текущее водоснабжение... имеющийся в медицинской части рентген-кабинет функционирует без санитарного паспорта", - заявили мониторы.

По результатам проведенных повторных мониторинговых визитов в указанные учреждения соответствующим органам власти будут направлены отчеты с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

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