Экспериментальная система по улучшению условий в изоляторах уже работает в 28 украинских СИЗО.

VIP-камера для заключенных в столичном Лукьяновском СИЗО с горячей водой, телевизором и ортопедическим матрасом стоит 2000 гривень в сутки.

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на канале 2+2.

Кроме того, заключенные официально имеют доступ к телефону и интернету.

"15 минут разговора или пребывания в сети стоит 10 гривень, тариф в месяц – 345 гривень", – говорится в сюжете.

Читайте такжеМинюст запустил новую услугу для заключенных: смогут сидеть в интернете и говорить по телефонуВ общей сложности такая система уже работает в 28 украинских СИЗО, это экспериментальный проект Министерства юстиции. В планах ведомства – сделать доступными такие услуги по всей Украине.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о реализации экспериментального проекта платной услуги по предоставлению доступа к интернету и телефонной связи в следственных изоляторах.

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Автор: Катерина Шварц