На территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра отрывается новогодняя резиденция.

С 1 декабря в Большой лаврской колокольне Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" начнет работать резиденция Святого Николая.

Об этом сообщает Национальный заповедник в Facebook. Увидится со "святым" и познакомиться с интересным новогодними локациями смогут все киевляне и гости столицы.

"Сейчас дети и взрослые стремятся верить в чудо, хотят осуществления своих мечтаний и надежд. Одним из самых заветных желаний всех украинцев, безусловно, является наша победа над российскими захватчиками и мир", - говорится в сообщении.

Все желающие смогут не только написать письмо Святому Николаю, но и испытать волшебную силу арки желаний: стать под ней и загадать свои самые заветные мечты. Также посетители резиденции смогут сфотографироваться со Святым Николаем.

В "сердце" заповедника будут выставлены рождественско-новогодние произведения художников Национального союза художников Украины, Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, оригинальные произведения Ассоциации мастеров лоскутного шитья Украины (Ukrainian Quilter's Association) и детские рисунки художественной студии "Маленький принц".

В заповеднике отмечают, что в случае воздушной тревоги укрытие будет работать на первом этаже колокольни, поэтому украинцы "смогут" безопасно познакомить детей со Святым Николаем.

Резиденция будет открыта каждую субботу и воскресенье, а также 6, 19 и 25 декабря с 11:00 до 16:00.

Из-за военного положения прием посетителей в день открытия (1 декабря в 14:00) - исключительно по приглашениям.

Как в Украине будут праздновать Рождество в этом году

Как сообщал УНИАН, священник православной церкви Украины Георгий Коваленко рассказал, что Киево-Печерская лавра ПЦУ будет праздновать Рождество по новому календарю.

Согласно ему, 6 декабря будут праздновать - Николая, 24 декабря - Сочельник, 25 декабря - Рождество, 6 января - Богоявление, Крещение.

Коваленко отметил, что переход на новый календарь в ПЦУ добровольный. При этом добавил, что довольно незначительное количество приходов и монастырей остались на старом календаре.

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