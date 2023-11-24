Даже Киево-Печерская лавра ПЦУ будет праздновать Рождество за новым каллендаром.

Осталось лишь довольно небольшое количество приходов и монастырей на старом стиле, но они есть даже в Киеве.

Об этом сказал священник православной церкви Украины Георгий Коваленко на брифинге. Он напомнил, что по новому календарю, 6 декабря будут праздновать – Николая, 24 декабря – Сочельник, 25 декабря – Рождество, 6 января – Богоявление, Крещение.

"Вот такой теперь наш календарь зимних праздников - и Новый год как раз будет на святках, то есть после Рождества и до Крещения.Теперь у нас, как и во всем мире – Новый год от Рождества Христова (речь идет о 1 января – новом году, которое по старому календарю праздновали 14 января – УНИАН)", - добавил священник ПЦУ.

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Коваленко назвал мифом разговоры о консервативности верующих.

"Более консервативными у нас, наверное, под влиянием русского мира, являются верующие скорее Московского патриархата. Для меня определенной неожиданностью было как собственное ощущение от перехода, так и то, что говорят наши реальные прихожане. То есть оказалось, что мы не привязаны к календарю как цифры, а мы привязаны к празднику. И в принципе это ощущение праздника оно не календарное, не в цифрах и датах, а именно в том, что мы празднуем", - добавил он.

По его словам, в прошлом году казалось, что люди будут праздновать Рождество в две даты – 25 декабря и 7 января, но на самом деле сложилось так в реальности, что, отпраздновав Рождество 25 декабря, потом было празднование Нового года – и уже дальше жизнь продолжалась в обычном режиме.

"Мне кажется, что эти разговоры о слишком консервативности прихожан немного преувеличены. Конечно, в религиозной среде, как и в стране в целом, есть люди более консервативные или даже фундаменталистские настроенные верующие, но ПЦУ все же неотъемлемая часть народа и она живет в одном ритме со всем обществом. И в этом отличие украинской церкви от церкви Московской", - подчеркнул он.

При этом подчеркнул, что главное в том, что мы в конце концов синхронизировали себя с астрономическим календарем. Коваленко отметил, что переход на новый календарь в ПЦУ добровольный.

"Довольно незначительное количество приходов и монастырей осталось на старом календаре. Такие есть и в Киеве. Более того мы уже имеем опыт когда Киево-Печерская лавра – монастырь ПЦУ изначально решил быть на старом стиле, наверное, надеясь, таким образом в очередной раз протянуть руку монахам из Московского патриархата, чтобы они присоединились к единству с ПЦУ, но реальность двух месяцев показала, что в Лавре начало увеличиваться количество прихожан, начали приезжать паломники и у всех у них возникал вопрос - почему вы не в одном ритме с ПЦУ. И с начала Рождественского поста монастырь ПЦУ Киево-Печерская лавра перешел на новоюлианский календарь, синхронизировавшись со всей церковью", - рассказал священник ПЦУ.

Он отмечает, что война с Россией ускорила процессы перехода на новый календарь.

"И к этому добавилась политическая составляющая. Мы сейчас действительно можем отличить украинскую церковь от церкви Московского патриархата, в том числе по тому в какие дни празднуются праздники. Сейчас оставаться на старом календаре - это быть в одном календарном временном традиционном пространстве с Московским патриархатом. Но это не главная причина, это не главная тема в этом вопросе, хоть она и сыграла свою роль", - сказал Коваленко.

Празднование Рождества в Украине

Верховная Рада Украины в июле приняла Закон О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которым изменила даты некоторых государственных праздников.

Как сообщал УНИАН, 27 июля на Поместном Соборе Православной церкви Украины утвердили переход с 1 сентября 2023 года на новоюлианский календарь. Это означает, что все непереходные православные праздники будут отмечать на 13 дней раньше: Рождество Христово - 25 декабря; День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря); Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января); Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября). Даты переходных праздников остаются без изменений.

В то же время принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

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