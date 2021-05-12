Руководству Минздрава напомнили о низких зарплатах медиков.

В среду, 12 мая, в День медсестры в Киеве возле Министерства здравоохранения устроили акцию протеста «Медсестры за здоровые изменения».

Участники акции решили привлечь внимание руководства Минздрава к проблеме с финансированием.

Читайте такжеУкраинским медикам обещают временную надбавку: кому и сколько заплатятКак передает ТСН, на акцию собрались медсестры и медбратья из разных регионов Украины.

«Они пришли с двумя мисками. В одной – продукты, которые на свою зарплату может приобрести власть, в другой – те, которые себе могут позволить медработники. Таким образом они еще раз хотят привлечь внимание к размеру своих зарплат», – говорится в сюжете.

По словам медсестер, уже в этом году зарплата врачей должна быть не менее 23 тысяч гривень, среднего медперсонала – 17, младшего – 12. Вместо этого все они получают почти втрое меньше. Мало того, медики рассказали о задержках с финансированием, и что далеко не все из них получили обещанную доплату за работу с зараженными коронавирусом пациентами.

К протестующим вышел министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы хотим установить в нашем базовом законе минимальную зарплату, которая привязана к прожиточному минимуму. Это обеспечит ту зарплату, о которой я всегда говорю», - сказал он.

Однако медики в ответ заявили, что об этом законе слышат уже год, но ничего не меняется, и это толкает их ехать работать за границу.

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Автор: Катерина Шварц