Музыканты симфонического оркестра исполнили гимны Украины и Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

На Майдане Незалежности в Киеве 9 марта 2022 года прошла акция "Свободное небо/Free Sky".

Как сообщают организаторы акции, концерт был организован в поддержку призыва украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского к странам мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну.

Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко исполнили гимны Украины и Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

Как сообщал УНИАН, 8 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призвал британский парламент сделать безопасным украинское небо. С таким призывом к международным партнерам украинские власти обращаются практически с начала российского военного вторжения в Украину.