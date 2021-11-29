В киевском магазине можно было купить мяч, на котором изображен флаг РФ, поделился Стерненко.

В Киеве в одном из магазинов продавали футбольные мячи, на которых изображена символика государства агрессора – Российской Федерации.

Магазин, в котором продавались мячи с российской символикой, находится на проспекте Шухевича, поделился в Telegram одесский активист Сергей Стерненко и показал фото, полученные от неравнодушных граждан.

На снимках видно, что на мячах написано "Russia" и изображен российский флаг. Также в кадр попал ценник, на котором указано, что мячи стоили 65 грн.

Читайте такжеС Кремлем и флагом РФ: украинский завод выпустил "Московское" пиво (фото)"...Вряд ли это ошибка при закупке, или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", – считает Стерненко.

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на мячи с такой символикой.

"Попробовать все мячи да и все", – дал совет bqoul. "Проблема скорее в тех, кто это покупает. Если бы не они, то магазин бы и не продавал", – считает Mad Hatter. "У продавцов "спорт вне политики")...", – пошутил Pavlo.

Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и поддержала боевиков, которые на части востока нашей страны создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Также войска РФ ворвались на часть Донбасса.

После агрессии России Киев начал отказываться от сотрудничества с россиянами в разных сферах. Также РФ была наказана санкциями.

Автор: Екатерина Присяжнюк