В Киеве приспустили самый большой флаг Украины / фото УНИАН
Главный флаг Украины, который расположен на столичном Печерске, приспустили из-за непогоды и сильного снегопада.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Читайте такжеВ Киеве - метель: синоптики прогнозируют 20 сантиметров снега, коммунальщики расчищают дороги (фото, видео)
По прогнозу синоптиков, в Киеве несколько дней будут продолжаться снегопады, усиленные ветром до 12 м/с.
Поэтому было принято решение временно приспустить флаг, чтобы уберечь полотнище от повреждений.
В КГГА добавили, что полотнище приспустили на 10 метров, чего достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.
Самый большой флаг Украины
- 22 августа 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко на печерских холмах открыл мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг Украины.
- Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища – 16 на 24 метра.
- Проект по установке флагштока и флага реализован киевскими властями за средства меценатов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram