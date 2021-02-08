Полотнище приспустили на 10 метров.

Главный флаг Украины, который расположен на столичном Печерске, приспустили из-за непогоды и сильного снегопада.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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По прогнозу синоптиков, в Киеве несколько дней будут продолжаться снегопады, усиленные ветром до 12 м/с.

Поэтому было принято решение временно приспустить флаг, чтобы уберечь полотнище от повреждений.

В КГГА добавили, что полотнище приспустили на 10 метров, чего достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.

Самый большой флаг Украины

22 августа 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко на печерских холмах открыл мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг Украины.

Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища – 16 на 24 метра.

Проект по установке флагштока и флага реализован киевскими властями за средства меценатов.

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Автор: Инна Андалицкая