В Киеве приспустили самый большой флаг Украины / фото УНИАН

Главный флаг Украины, который расположен на столичном Печерске, приспустили из-за непогоды и сильного снегопада.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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По прогнозу синоптиков, в Киеве несколько дней будут продолжаться снегопады, усиленные ветром до 12 м/с.

Поэтому было принято решение временно приспустить флаг, чтобы уберечь полотнище от повреждений.

В КГГА добавили, что полотнище приспустили на 10 метров, чего достаточно, чтобы уберечь его от повреждений.

Самый большой флаг Украины

  • 22 августа 2020 года Киевский городской голова Виталий Кличко на печерских холмах открыл мемориал, где был поднят самый большой государственный флаг Украины.
  • Высота флагштока - около 90 метров, размеры полотнища – 16 на 24 метра.
  • Проект по установке флагштока и флага реализован киевскими властями за средства меценатов.

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Автор: Инна Андалицкая