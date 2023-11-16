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На улице Алматинской в Днепровском районе столицы при поддержке посольства Индии в Украине, руководителей КГГА и Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА создали и обустроили сквер "Кусум". Основным меценатом обустройства сквера выступила группа фармацевтических компаний "Кусум".

За это время работники КП УЗО Днепровского района осуществили выравнивание территории площадью 0,8 га, удаление поросли и расчистку зарослей, устройство освещения и полива, установку забора, лав и урн, озеленение.

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Зеленую зону общей площадью почти один гектар украшают: 60 деревьев, более 200 кустов, около тысячи злаков и декоративных трав. Украшением нового сквера стали арт объекты современного украинского художника Петра Антипа.

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На торжественном открытии сквера присутствовал Его Превосходительство Господин Харш Кумар Джейн, Посол  Индии в Украине

"Мне приятно присоединиться к вам сегодня на торжественном открытии этого прекрасного сквера. Мне вдвое приятнее отдавать себе отчет, что этот сквер появился благодаря инициативе именно индийской компании. Это хороший пример сотрудничества индийского бизнеса и местных властей, что также свидетельствует о доверии к Украине индийского бизнеса, который продолжает выполнять свои социальные обязанности в это тяжелое время. Я глубоко благодарен г-ну Радживу Гупту за инициативу и благодарю городские власти за активную поддержку в реализации этого проекта. Этот проект также будет символизировать дружбу между народами Украины и Индии", - отметил посол Индии в Украине.

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"Все мы хорошо помним 5 июня 2022 года, особенно жители этого микрорайона Киева. Именно в этот день враг осуществил бомбардировку баллистическими ракетами Дарницкого и Днепровского районов столицы. Одна из первых мыслей, которая появилась, была - если враг намерен разрушать и уничтожать наш город, то мы сделаем все возможное, чтобы сделать его еще красивее, привлекательнее и комфортнее для жизни. Нас невозможно сломать" - добавил Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

Фото Новый киевский сквер 16 ноября 2023
Фото Новый киевский сквер 16 ноября 2023
Фото Новый киевский сквер 16 ноября 2023
Фото Новый киевский сквер 16 ноября 2023
Фото Новый киевский сквер 16 ноября 2023