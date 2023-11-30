В Киеве открыли мурал, посвященный силам ПВО и энергетикам

30 ноября в Киеве на бульваре Николая Михновского, 3-А открыли мурал, посвященный силам противовоздушной обороны и украинским энергетикам. Стенопись получила символическое название "защитники света".

На мурале изображен военный, который следит за небом от воздушной опасности, и энергетика, который готов быстро чинить электросети в случае повреждений. Они показаны на фоне вечернего Киева, в котором, благодаря их совместной работе, в домах людей есть свет.

На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, которые защищают Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.

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"Наши воины ежедневно следят за безопасностью украинского неба, чтобы враг не смог воплотить свои планы в жизнь и разрушить важные военные и гражданские энергетические объекты. Эффективная работа ПВО - основа безопасности Украины. Поэтому и впредь будем прилагать максимальные усилия, защищая наше небо. Мы благодарны авторам мурала за эту инициативу. Именно сейчас, стоя на пороге второй зимы в условиях полномасштабного вторжения, защитникам света как никогда нужна поддержка общества", - подчеркнул командир 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ – полковник Владислав Косенко.

Работа над муралом продолжалась с марта текущего года. Сразу, после прохождения прошлой сложной зимы, был проведен конкурс среди художников, в результате которого создалась рабочая группа художников и иллюстраторов, которые в соавторстве работали над реализацией стенописи.

Автором иллюстрации выступила Дарця Зиронька, а мурал создали украинские художники Андрей Ковтун, Антон Кондрашов и Виктория Лайм.

"Минувшая зима стала для энергетиков настоящим вызовом. Враг пытался погрузить страну в темноту, однако оккупантам это не удалось. Едва мы прошли прошлую зиму - у нас родилась идея отдать дань защитникам света: каждому воину ПВО, кто круглосуточно защищал небо; каждому энергетику, кто возвращал свет после массированных атак и попаданий в энергетические объекты", - прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.