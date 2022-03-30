Для автомобильного сообщения работают два других моста.

В Киеве с сегодняшнего дня для общественного транспорта открывается Южный мост.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, через мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.

"Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать северный и Дарницкие мосты. Водители должны пропускать машины "скорой помощи" и машины с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении горадминистрации.

Ранее сообщалось, что после обстрелов Киева российскими оккупантами в городе остается сотни мин и неразорвавшихся снарядов.

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