Гомофобы попытались обвалить рейтинги популярных столичных заведений за гражданскую позицию.

Десятки киевских заведений стали жертвами так называемого "фестиваля кибербуллинга", объявленного организацией Solaris - им занизили оценку в Google Maps за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает "Новое время".

"Так и не дождавшись, пока кто-то это сделает, официально открываю фестиваль кибербуллинга ЛГБТ-фрэндли заведений. К сожалению, эти товарищи решили поиграть в некую "сегрегацию", отделив гомоэкстремистов от обычных людей", - говорится в заявлении Solaris.

Организаторы предоставили список из 21 ЛГБТ-дружественного заведения Киева и призвали занижать им оценки в приложении Google Maps.Список повторял аналогичный, который ранее в этом году опубликовала ЛГТБ-организация KyivPride.

Читайте такжеДепутат-неонацист из Хмельнитчины попался на хэйте ЛГБТ и обвинениях евреев в ГолодомореВ перечне можно найти популярное пространство "Кураж", галерею "Хлебзавод", турагентство "Поехали с нами", а также множество заведений, например, Pure & Naive, Honey, Hum:hum, PR Bar, "Буланжери" и другие.

Кроме "единиц", подписчики Solaris также оставили заведениям множество уничижительных комментариев: "мракобесие", "мерзко даже проходить рядом", а некоторые открыто признавались, что ставят низкую оценку за поддержку секс-меньшинств.

Некоторые заведения на своих страницах в соцсетях уже ответили хейтерам, заверив их в том, что никого не выделяют и являются открытыми для всех людей "без сексизма, расизма, гомофобии и другой дискриминации".

В KyivPride уже призвали поддержать пострадавшие заведения и ставить им высокие оценки в Google Maps, что и случилось - после "единиц" в рейтинге заведений появились и десятки "пятерок".

Как уже сообщал УНИАН, в августе в Одессе напали на волонтера фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд", на котором была радужная бандана.

Автор: Станислав Кожемякин