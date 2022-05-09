В Минкульте подчеркнули, что таким шагом миру еще раз показали силу духа.

Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага. Акция прошла в рамках Дня памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook.

"В День памяти и примирения и в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в столице подсветили цветами государственного флага монумент "Родина-мать". Это сделали для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру силу духа и единения украинцев ради победы нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, что монумент находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и считается самой высокой скульптурой в Европе.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 февраля в столице Германии подсветили главную достопримечательность города - Бранденбургские ворота, в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной.

Кроме того, в Париже власти осветили ратушу в цвета украинского флага, чтобы выразить свою поддержку. Мэр Парижа Анн Идальго заявила ранее в среду, что "призрак войны снова маячит на пороге Европы".

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