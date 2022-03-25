"Украина – не только щит, но и меч", - сказал поэт Юрий Рыбчинский.

Герой Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский указал на интересную деталь в скульптуре "Родина-мать", которая расположена в Киеве на правом берегу Днепра.

У Рыбчинского есть ощущение того, что человек, который ставил эту скульптуру, смотрел в будущее. Щит и меч, которые держит в руках Родина-мать, можно ассоциировать с украинскими воинами, защищающими нашу страну от агрессии РФ.

"Украина – не только щит, но и меч. Родина-мать, смотрящая в сторону России, имеет в руках правильные атрибуты. Будто человек, который ее ставил, смотрел в будущее", – сказал поэт в интервью журналистке Алесе Бацман.

Также он добавил, что России не по зубам Украина, поэтому завоевать ее РФ не удастся.

"Нанести ущерб может, а завоевать, навести здесь свой порядок – это ему (Путину, - УНИАН) не по зубам. Если бы в 41-м Гитлер не был в эйфории из-за легкого завоевания Европы, то понял бы, что Германия с ее ресурсами не может проглотить и удержать территорию Советского Союза. Так же и с Россией сейчас", – добавил Рыбчинский.

Напомним, ранее Юрий Рыбчинский рассказал о болезни Путина.

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