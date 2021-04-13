В Киеве с 15 апреля разрешен монтаж летних площадок у заведений общественного питания.
Об этом сообщается на странице Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.
«Важная новость для владельцев кафе и ресторанов. С 15 апреля город разрешит начать монтаж летних площадок у заведений общественного питания», - говорится в сообщении.
На странице опубликована пошаговая видеоинструкция по заключению договора о паевом участии в содержании объектов благоустройства.
«Но пока Киев не выйдет из« красной »зоны об открытии летних площадок в работе заведений речь не идет», - отметили в департаменте.
Там напомнили, что в условиях нынешних карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно на вынос и доставку.
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Карантин в Киеве: что надо знать
Киев с 23 марта в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.
С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
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