Сегодня украинские школы вновь откроют двери для детей после долгих каникул.

Заканчивается лето, а с ним и летние каникулы для детей. 1 сентября – самый волнительный день для школьников и студентов. Кто-то с радостью встречает этот день, а кто-то грустит об ушедшем лете. Но быть равнодушным к этой дате невозможно.

Ранее УНИАН рассказывал, как работают школы с 1 сентября в Украине и при каких условиях детей переведут на дистанционку.

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

За окном луч солнца льется,

Глобус в школе заскучал,

Парта радостно смеется:

"Ученик взрослее стал!"

С днем цветов, чернил, открытий!

Знаний день к тебе пришел!

Радостных тебе событий

В самой лучшей из всех школ.

***

Сегодня День знаний — праздник для всех,

Ведь только с ученьем нас ждет успех!

Тебя поздравляю в сентябрьский денек,

Пусть он принесет только радость, восторг!

Учись на отлично, познавай все вокруг,

Чтоб в будущем стать кандидатом наук!

***

В День знаний школы снова все встречают

Подросших за каникулы ребят.

Звонок сентябрьский в классы зазывает,

И все увидеться скорей спешат.

В День знаний сложных нет заданий вовсе,

О лете пролетевшем говорят,

Диктанты и контрольные — все позже,

Сегодня классы радостью кипят!

***

Поздравление с 1 сентября для родителей

Мамы, папы, поздравляю

Я с Днем знаний вас сейчас!

Хватит пусть на все терпения,

Не подводят нервы вас.

Радуют пускай вас дети,

Помогайте им во всем,

Ведь с родительской поддержкой

Все проблемы нипочем.

***

Поздравление для учителя

Вам желаем интересных,

Ярких и счастливых дней.

Быть учителем любимым,

Полным здоровских идей.

Чтоб ничуть не сомневались

Вы в своих учениках.

Пусть порядок будет в классе,

В личной жизни и в делах!

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С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!

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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!

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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником сентября — с Днем знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

Поздравления с 1 сентября в картинках и открытках

Автор: Екатерина Пулатова