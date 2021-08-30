Заканчивается лето, а с ним и летние каникулы для детей. 1 сентября – самый волнительный день для школьников и студентов. Кто-то с радостью встречает этот день, а кто-то грустит об ушедшем лете. Но быть равнодушным к этой дате невозможно.
Ранее УНИАН рассказывал, как работают школы с 1 сентября в Украине и при каких условиях детей переведут на дистанционку.
Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
За окном луч солнца льется,
Глобус в школе заскучал,
Парта радостно смеется:
"Ученик взрослее стал!"
С днем цветов, чернил, открытий!
Знаний день к тебе пришел!
Радостных тебе событий
В самой лучшей из всех школ.
***
Сегодня День знаний — праздник для всех,
Ведь только с ученьем нас ждет успех!
Тебя поздравляю в сентябрьский денек,
Пусть он принесет только радость, восторг!
Учись на отлично, познавай все вокруг,
Чтоб в будущем стать кандидатом наук!
***
В День знаний школы снова все встречают
Подросших за каникулы ребят.
Звонок сентябрьский в классы зазывает,
И все увидеться скорей спешат.
В День знаний сложных нет заданий вовсе,
О лете пролетевшем говорят,
Диктанты и контрольные — все позже,
Сегодня классы радостью кипят!
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Поздравление с 1 сентября для родителей
Мамы, папы, поздравляю
Я с Днем знаний вас сейчас!
Хватит пусть на все терпения,
Не подводят нервы вас.
Радуют пускай вас дети,
Помогайте им во всем,
Ведь с родительской поддержкой
Все проблемы нипочем.
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Поздравление для учителя
Вам желаем интересных,
Ярких и счастливых дней.
Быть учителем любимым,
Полным здоровских идей.
Чтоб ничуть не сомневались
Вы в своих учениках.
Пусть порядок будет в классе,
В личной жизни и в делах!
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С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!
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Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!
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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником сентября — с Днем знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.