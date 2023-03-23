Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.

Депутаты Киевского городского совета на сегодняшнем заседании переименовали улицу Льва Толстого и Площадь Льва Толстого, расположенные в центре столицы.

"В частности, сегодня переименовали улицу Льва Толстого в Шевченковском районе на улицу Гетмана Павла Скоропадского. А площадь Льва Толстого будет называться площадью Украинских Героев", - сказано в сообщении пресс-службы Киевского городского головы Виталия Кличко.

Всего сегодня Киевсовет дерусифицировал 16 городских объектов, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

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Среди них – бульвар и проспекты в Днепровском районе. "Бульвар Перова теперь не бульвар, а проспект с названием Воскресенский. Проспект Освободителей переименовали на проспект Георгия Нарбута, а проспект Юрия Гагарина – на проспект Леонида Каденюка", - сообщили в мэрии.

Новое название получила и улица Марины Цветаевой в Деснянском районе – теперь она будет носить имя украинской художницы, сценографа, педагога Александры Экстер. Улицу Суздальскую в Соломенском районе назвали в честь украинского диссидента, политзаключенного, Героя Украины Олексы Гирныка.

Всего в столице уже уже переименовано 288 городских объектов, названия которых связаны с РФ или бывшим СССР.

Дерусификация в Украине - детали

21 марта Верховная Рада Украины запретила присваивать географическим объектам Украины названия, превозносящие или символизирующие государство-оккупанта, приняв 248 голосами "за" закон №7253.

Раньше Киевский городской совет переименовал проспект Победы, Брест-Литовское шоссе и еще десятки улиц, переулков, проспектов и бульваров.

"Киевсовет на заседании переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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