Псевдоруководитель проверяет учебные заведения и активно агитирует педагогов, которые остались в городе, идти на сотрудничество с оккупантами.

​Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме экс-директору лицея, который возглавил псевдоуправление образования на территории оккупированной Херсонской области.

Как сообщает Офис генпрокурора, сообщено о подозрении гражданину Украины, который на предложение оккупантов согласился возглавить псевдоорган – "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района".

По данным следствия, в конце июня директор одного из лицеев Новокаховского городского совета начал сотрудничать с оккупантами.

"Он проводит проверки учебных заведений и инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учреждений образования, которые согласились подчиняться оккупационной администрации. Также мужчина активно агитирует педагогов, которые остались в городе, идти на сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

Псевдоруководитель подозревается в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ситуация в Херсонской области:

На Херсонщине оккупанты устроили пыточную для похищенных украинцев.

15 августа стало известно о том, что на Херсонщине оккупанты ищут дезертиров по селам.

Также 15 августа появилась информация о том, что на Херсонщине оккупанты перерисовывают въездные стелы в триколоры и разрушают памятники.

18 августа появилась информация о том, что в Херсонскую область из России обещают привезти трех "министров" для управления безопасностью, финансами и промышленностью.

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